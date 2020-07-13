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Tunceli Valiliği'nden 'sahte vali' uyarısı

Demirören Haber Ajansı

TUNCELİ Valiliği, kentte bazı kişi ve kuruluşların kendilerini vali ya da valilik personeli olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını bildirerek, bu tür aramalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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Kentte telefon dolandırıcılarının vatandaşlar ile kuruluşları arayarak, kendilerini vali ve valilik personeli olarak tanıttıklarının tespit edilmesi üzerine valiliktan uyarı geldi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak, kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliği'nde görevli memur olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarımızdan para talep ettiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda emniyet müdürlüğünü veya Jandarma Komutanlığı'nı arayarak ihbarda bulunmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi.

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