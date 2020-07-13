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Adalet Bakanı Gül açıkladı: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." açıklamasında bulundu.

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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Milli iradeyi savunmak, Geleceği inşa etmek" konulu 4'ncü 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı.

Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." ifadelerini kullandı.

''Bizim derdimiz milletimizin hayalleridir''
Sempozyumda konuşan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili olarak "Millet iradesi değil, FETÖ'yü milletin üzerine salan irade egemen olsaydı bugün Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak mümkün olmayacaktı. Türkiye egemen bir devletin gücü ve özgüvenine erişememiş olsaydı Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine hürmetle bu kutlu mabede tarihsel işlevini yeniden kazandırabilmek mümkün olur muydu? 15 Temmuz başarıya ulaşmış küresel kudret sahiplerinin oyuncağı halinde gelmiş olsaydı bu karar alınabilir miydi? Bugün onlar Ayasofya'nın ibadete açılmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyorlar. Bizim derdimiz milletimizin hayalleridir.

''Ayasofya'nın zincirleri kırılmıştır''
Milletimizin hayallerini yaşatmak, düşlerini gerçekleştirmektir. Milletin penceresinden bakıldığında kırılan hayaller değil, zincirlerdir. 15 Temmuz'da milletin ayağına takılmak istenen prangaları kırıp atmıştı. Yine 1 Temmuz'da hamdolsun Ayasofya'nın da zincirleri kırılmıştır. Ayasofya ceddimizden milletimize kutlu emanet aynı zamanda kültür hazinesi olarak en iyi şekilde korunacaktır" dedi. 

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