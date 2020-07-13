Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven için 13,5 yıla kadar hapis istemi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven hakkındaki iddianame düzenlendi. Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Geçtiğimiz haftalarda bir süredir beraber olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet ile magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Güven için düzenlenen iddianamede 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Deniz Bulutsuz'un şikayetleri üzerine Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.
Öte yandan Ozan Güven'ın dövdüğü eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.