Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası açıkladı!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.22'ye çıkarken yıl sonu dolar tahmini ise 7 lirayı geçti.

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Merkez Bankası'nın temmuz ayı beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.22'ye yükseldi. Yıl sonu için dolar/TL kuru tahmini ise 7.0188'e yükseldi.

Enflasyon tahmini 9.54; dolar/TL ise 6.9922'ydi

Bir önceki anket döneminde yıl sonu için enflasyon tahmini 9.54; dolar/TL tahmini ise 6.9922'ydi.

Cari açık beklentisi

Yıl sonu için cari açık beklentisi ise 14 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Haziran anketinde bu tutar 11 milyar 585 milyon dolar olarak açıklanmıştı.