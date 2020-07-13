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Burdur'da askeri birlikte koronavirüs salgını! Valilikten son dakika açıklama

İhlas Haber Ajansı

BURDUR Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerde Covid-19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.

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Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir.” 

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