En fazla Covid-19 yoğun bakım hastası hangi illerde? En çok vaka düşüşü yaşanan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre en çok entübe ve yoğun bakım hastası hangi illerde bulunuyor? En çok vaka azalışı görülen iller hangileri? İşte Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki son rakamlar....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. En fazla yoğun bakım ve entübe hasta sayısı artan iller hangileri... Son 3 günde en az vaka görülen iller hangileri işte tüm ayrıntılar....
Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti.
Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.
Entübe hasta sayısının en fazla olduğu iller
Bakan Koca, 'Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa" bilgisini verdi.