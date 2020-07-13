En fazla Covid-19 yoğun bakım hastası hangi illerde? En çok vaka düşüşü yaşanan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. En fazla yoğun bakım ve entübe hasta sayısı artan iller hangileri... Son 3 günde en az vaka görülen iller hangileri işte tüm ayrıntılar....