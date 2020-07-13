Talat Çetin'den bomba iddia! Gülen'in manevi oğlu Rusya Türk büyükelçiliğinde gitmiş

15 Temmuz'un yıl dönümüne 2 gün kala FETÖ ile ilgili milli güvenlik uzmanı Talat Çetin'den flaş bir iddia geldi. Çetin'in iddiasına göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından arananlar listesine alınan Eyüp Geniş, 8 Temmuz'da Moskova Türk Büyükelçiliği'ne gitti.

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Asya Polis Teşkilatı kurucularından, Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi resmî temsilcisi ve milli güvenlik uzmanı Talat Çetin'den FETÖ ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Çetin'in iddiasına göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Eyüp Geniş, 8 Temmuz'da Moskova Türk Büyükelçiliği'ne gitti.

İşte Çetin'in o iddiası

Çetin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''FETÖ elebaşı Fethullah’ın Rusya’da ki manevi oğlu Eyüp Geniş, 8 Temmuz günü Moskova Türk Büyükelçiliğinde görülmüş. Babasının gaybubet evi gibi @Turk_Emb_Moscow ‘dan çıkıp gitmiş. Bunun hesabını kim verecek?'' ifadelerini kullandı.