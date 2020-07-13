Türkiye kökenli çete lideri Britanya'dan sınırdışı edilmedi

İngiliz basınına göre yargıçlar, İçişleri Bakanı'nın 'toplumsal güvenliğe tehdit' diye nitelediği Türkiye kökenli çete liderinin sınırdışı edilemeyeceğine hükmetti.

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The Sun, "Britanya, Türk gangsteri bir AB yurttaşıyla evli olduğu için sınırdışı edemiyor" başlıklı haberinde, gizli polis soruşturmasında organize suçla bağlantılarının saptanmasının ardından gözaltına alınan Türkiye kökenli bir kişinin Britanya'dan sınırdışı edilmemek için iki yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandığını belirtildi.

AB yurttaşıyla evliliği var

Toplumun içinde yaşadığından kimliği gizlenen, davasının ayrıntıları açıklanmayan ve resmi belgelerde "Bay A" diye söz edilen Türkiye kökenli çete liderinin sınırdışı edilemeyeceğine hükmeden yargıçların bu kararı bir AB yurttaşıyla evliliğine dayandırdıkları vurgulandı.

Temyize gidildi

'Bay A'ya yönelik sınır dışı emri, 'Göç ve İltica Dairesi Üst Mahkemesi' tarafından onandı, ancak birçok yabancı suçluda olduğu gibi temyize gitti. İçişleri Bakanı Priti Patel'in sözkonusu kişiyi "Kamu güvenliğine ciddi tehdit" diye nitelediği aktarılan haberde, buna rağmen temyiz mahkemesinin üç yargıcının hükümetin çete liderini sınırdışı etme çabalarını engellediğini kaydetti. Polisin hakkındaki soruşturma dosyasında 'mali suçlar, silahlar ve denizaşırı intikam saldırılarının' yer aldığı 'Bay A', hukuki mücadelesini Britanya'da cezai suçlardan hüküm giymediğine ve bir AB yurttaşıyla evli olmasına dayandırmıştı.

Göç sistemi gözden geçirilmeli

Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı "Adam gerçekten kötü, ama mahkeme onu ülkeden göndermenin yasal zemini olmadığını söyledi" diyerek ekledi: "Bu vaka bir kez daha göç sisteminde neyin yanlış olduğunu gözler önüne serdi ve bunu reforme etme kararlılığımızı güçlendirdi."

Koz olarak kullanması yanlış

Parlamento içişleri komisyonu üyesi, Muhafazakar Parti milletvekili Tim Loughton, kamu güvenliğine ciddi tehdit oluşturan bir kişinin AB yurttaşıyla evliliği koz olarak kullanmasına izin verilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

''Bu rezaletler geride bırakacağız''

Loughton, "AB ile bağlantılarımız yüzünden istenmeyen ağır suçluların Britanya'da serbestçe dolaşmasına izin veren bir başka sıradışı karar. Umarım, 31 Aralık'tan sonra güvenlikle ilgili bu rezaletler geride bırakacağız ve seçilmiş bakanların kimin ülkede kalmasının güvenli olacağına karar vermelerine izin vereceğiz.

31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak

Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson hükümetinin kararına göre, Britanya'nın AB'den çıkışına dair Brexit süreci 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. Britanya'nın hala tabi olduğu AB serbest dolaşım yasaları, AB veya AB bağlantılı yurttaşları sınırdışı etmeyi son derece zorlaştırıyor.