Papa'nın Ayasofya açıklamasından sonra akıllara gelen kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya açıklamasından sonra akıllara Kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii getirdi.
Papa Francis’in Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından “derinden acı duyuyorum” ifadeleri; aynı zamanda müslümanların da 1236 da kiliseye kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni hatırlamasına sebep oldu.
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin konuşmuştu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında;
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-"Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullanması, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni akıllara getirdi.
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Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunuyor.
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