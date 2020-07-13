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Denizli'de 'Beni aramayın' diye not bırakıp evden kaçtı kuaförler harekete geçti

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, ailesiyle yaşayan Nafiye Kılıçarslan'ın (16) ailesi, genç kızın kuaför olmak için evden kaçtığını ileri sürdü... Kentin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İdris Ağılönü de sosyal medya hesabından üyelerine, "Yanında çalıştıran ya da gören bilgi versin" çağrısında bulundu.

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Karaköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nafiye Kılıçarslan, geçen Cuma günü, kimsenin olmadığı sırada, 'Beni aramayın ve sormayın' yazılı not bırakıp, evden çıktı. Eve geldikten sonra kızlarının kaçtığını öğrenen aile, kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve polis, Kılıçaslan'ı bulmak için harekete geçerken, aile, kızlarının kuaför olmak için kaçtığını iddia etti. Baba Mehmet Kılıçarslan da kızının en son köy minibüsünde, ilçeye giderken görüldüğünü söyledi.  

Kuaförler seferber oldu

Nafiye Kılıçarslan'ın kuaför olmak için evden kaçtığı iddiası Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İdris Ağılönü'nü harekete geçirdi.

Ağılönü, sosyal medya hesabından üyelerine, “Kızımız Nafiye Kılıçarslan 16 yaşında ve Kale'nin Karaköy Mahallesi'nde ikamet ediyor. Bu kızımız, ailesinin izni olmadan 10 Temmuz Cuma günü, 'Denizli'de kuaför olmak istiyorum' diyerek evden kaçmıştır. Merak ve endişe içindeki ailesi, polisle birlikte her yerde kızı aramaktadır. Bu kızımızı yanında çalıştıran ya da gören ve duyan olursa bana ulaşsın" çağrısında bulundu.

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