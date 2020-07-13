Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna laf atan Cenk Eren bakın ne dedi
Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli fotoğrafına Cenk Eren'den olay bir yorum geldi. Geçmişe de değindi bakın neler yazdı.
Cem Yılmaz ile olan olaylı ilişkisi ve ayrılığının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Defne Samyeli, Instagram'dan derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını da paylaşınca ortalık karıştı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan 48 yaşındaki Defne Samyeli'ye en ilginç ise yorum meslektaşı Cenk Eren'den geldi. Bu fotoğraf üzerinden bir paylaşım yapan Eren, resmen yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Sözlerine "Gerçekten çok güzel bir kadın" diyerek başlayan Cenk Eren, Samyeli ile geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahne aldıklarını söyledi.
Eren, Samyeli'nin Yaşar, Ayta Sözeri, Deniz Seki ile aynı afişte yer almak istemediğini açıklarken, "Aynı afişte yer almak istememiş öyle yazılmıştı valla haklıymış biz çirkin kalırmışız yanında ne yapalım" ifadelerini kullandı.