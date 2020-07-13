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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı. 14 günlük karantina kararını Yıldızeli Kaymakamlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sivas'ta koronavirüs tedbileri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda, "Yıldızeli İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla 13.07.2020 tarihinden itibaren ilçemiz Geynik Köyü 14 gün karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımıza alınan kararların uygulama noktasında teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verild.

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