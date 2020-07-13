Erdoğan'dan Putin'e 'Ayasofya' yanıtı! Kutsal objeler korunacak isteyen herkes girebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde 'Ayasofya' konusu da gündeme geldi. Erdoğan'ın dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve kutsal objelerin korunacağının garantisini verdiği belirtildi.

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Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği Ayasofya kararı sonrası gündemdeki yerini korurken tartışmalar da devam ediyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde de 'Ayasofya Camii' konusu gündeme geldi.

"Dileyen herkes Ayasofya’ya girebilecek"

Rus lider Putin, kararın ülkesinde neden olduğu "büyük toplumsal tepkiyi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Erdoğan ise verdiği yanıtta şunları söyledi: Gereken açıklamayı yapıp yabancı ülke vatandaşları dahil dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan objelerin korunacağının garantisini verdi.

Görüşülen diğer konular şöyle:

Öte yandan İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.