BIST 117.656
DOLAR 6,87
EURO 7,79
ALTIN 399,63
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği

Anadolu Ajansı

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

Abone ol

Halili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır." ifadesini kullanan Halili, Osmanlı sultanlarından sonra gelenlerin kutsal mekanların kudsiyetini ihlal ettiğini dile getirdi. 

Türk halkından, hiçbir şeye aldırmadan ilerleme çağrısı yapan Halili, "Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir". ifadesine yer verdi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Düğünde fenalaşmıştı! 12 yaşındaki Hamza'nın ölüm nedeni yılan mı?
Burdur'da askeri birlikte koronavirüs salgını! Valilikten son dakika açıklama
Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası açıkladı!
Diyarbakır'da minibüste maskesini çıkarıp öksürdü ortalık karıştı
Adalet Bakanı Gül açıkladı: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
Falette ve Tolgay Aslan'dan Fenerbahçe’ye kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasından mutluluk duyduk
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yarın yola çıkıyor
Galataport nerede İstanbul'un hangi ilçesinde? Galataport neresi?
Denizli'de 'Beni aramayın' diye not bırakıp evden kaçtı kuaförler harekete geçti
RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1'e verdiği '5 gün ekran karartma' cezası yargıya taşındı
KYK ödeme günleri 2020 temmuz ayı KYK ödeme takvimi
Yorumlar