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Çoklu baro için dört isim başvurusu yapıldı! CHP'li vekilden olay tepki

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 'çoklu baro' uygulaması için 4 isim başvurusu yapıldığını belirterek, "Adalet ve Devlet Barosu, Halk Barosu, Ankara Hak ve Adalet Barosu, Başkent Barosu..." isimlerini sıraladı.

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Başta İstanbul ve Ankara ve İzmir baroları olmak üzere 80 il barosunun itirazlarına rağmen yasalaşan 'Çoklu baro' için isim başvuruları yapılmaya başlandı.

"Yargı ve hukuk parçalandı"

CHP'li Vekil Antmen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adalet ve Devlet Barosu, Halk Barosu, Ankara Hak ve Adalet Barosu, Başkent Barosu... 

Şu ana kadar isim hakkı için başvuruda bulunulan baro isimleri. Yargı ve hukuk parçalandı; avukatlar arasında ayrımcılık ve fişleme başlayacak. Hakimler baro isimlerine göre karar verecek.

TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP oyları ile kabul edilen kanuna göre mevcut barolar bir numaralı baro olarak adlandırılacak, yeni kurulacak barolar ise tüzel kişilik kazanma tarihlerine göre kuruldukları ilin adına göre numaralandırılacak.

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