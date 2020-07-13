BIST 118.167
DOLAR 6,86
EURO 7,80
ALTIN 398,24
HABER /  POLİTİKA

'Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz' önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" diyen Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na "O kadar da değil" şeklinde cevap verdi.

Abone ol

Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı ve 1934'te alınan ve Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu karar sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

"Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz"

Bu karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu. Konuyla ilgili Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" dedi.

O kadar da değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramoğlu'nun bu önerisine "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İlk namaz 24 Temmuz'da kılınacak

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "yaz unutması" uyarısı
Erdoğan'dan Putin'e 'Ayasofya' yanıtı! Kutsal objeler korunacak isteyen herkes girebilecek
İran'dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasından mutluluk duyduk
Düğünde fenalaşmıştı! 12 yaşındaki Hamza'nın ölüm nedeni yılan mı?
Burdur'da askeri birlikte koronavirüs salgını! Valilikten son dakika açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kurban bayramı kuralları belli oldu
Süper Lig'e çıkacak ikinci takım bu hafta sonu belli oluyor
Metro hatlarındaki kesinti iddiasına yanıt
Barış Murat Yağcı boyu kaç aslen nereli Barış Murat Yağcı ailesi kimdir?
Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği
13 Temmuz evde bakım maaşı yatan illere 10 il eklendi
Yorumlar 3 yorum