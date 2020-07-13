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Kırklareli'ne deniz için gelen iki arkadaşın tatili ölümle bitti

Demirören Haber Ajansı

KIRKLARELİ'ne deniz için Tekirdağ'dan gelen Necdet Salıcı ve İbrahim Ali, girdikleri denizde boğularak can verdi.

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Çorlu ilçe belediyesinde oto elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Ali Dikmen, arkadaşı Necdet Salıcı ile birlikte, denize girmek için dün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti.

2 saatlik arama çalışmalarında bulundular

Denize giren iki arkadaş bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 arkadaşın dalgalar arasında gözden kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmek ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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