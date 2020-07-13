Antalya'da bebeğiyle birlikte 9'uncu kattan atlayıp intihar etti

Akılların almadığı o olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın 1'inci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Olayla ilgili gelen bilgide; 27 yaşındaki ev hanımı Gülay Güngör'ün, 15 gün önce eşi ile tartışınca 1 yaşındaki oğlunu da yanına alarak annesinin evine geldiği, burada bunalıma giren genç kadının, babası Hidayet ve annesi Türkan Baydan evde olmadığı sırada bebeğini de alıp asansörle çıktığı çatı katında intihar olayını gerçekleştirdiği paylaşıldı.