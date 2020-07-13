Antalya'da bebeğiyle birlikte 9'uncu kattan atlayıp intihar etti
ANTALYA o korkunç intihara tanıklık etti... Binanın dokuzuncu katına 1 aylık bebeğiyle çıkan 'anne', önce bebeğini aşağı attı ardından da kendisi atladı.
Akılların almadığı o olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın 1'inci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Olayla ilgili gelen bilgide; 27 yaşındaki ev hanımı Gülay Güngör'ün, 15 gün önce eşi ile tartışınca 1 yaşındaki oğlunu da yanına alarak annesinin evine geldiği, burada bunalıma giren genç kadının, babası Hidayet ve annesi Türkan Baydan evde olmadığı sırada bebeğini de alıp asansörle çıktığı çatı katında intihar olayını gerçekleştirdiği paylaşıldı.
Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı.
1 aylık bebeğiyle olay yerinde öldü
Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Bileğinde kesik izi tespit edildi
Öte yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.