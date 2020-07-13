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Muş'ta ehliyet sınavına giren 'joker' aday polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı

MUŞ'ta, ehliyet almak isteyen 20 kişinin yerine yazılı ve direksiyon sınavına giren kişi yakalandı. Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan 1 kişinin motorlu taşıt ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının yerine yazılı ve direksiyon sınavlarına girdiğini belirledi.

16 ilde eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Yapılan tespitlerin ardından da 10 Temmuz günü, Muş merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sınava giren şüpheli ve yerine sınava girdiği 20 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda silah ele geçirildi

Şüphelinin, son 2 yılda, sınava girmek için 16 ilden Muş'a gelen 20 adayın yerine sınavlara girdiği belirlendi. Adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklandı.  Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 97 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

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