BIST 118.167
DOLAR 6,86
EURO 7,80
ALTIN 398,24
HABER /  POLİTİKA

Ayasofya planları 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ayasofya planları 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Abone ol

İBB Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grubu, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi için teklif verdi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin ilk oturumunda AK Parti ve MHP grupları Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesini teklif etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
LGS'de soru iptali yok, tercihler 16 Temmuz'da başlayacak
'Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz' önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "yaz unutması" uyarısı
Erdoğan'dan Putin'e 'Ayasofya' yanıtı! Kutsal objeler korunacak isteyen herkes girebilecek
İran'dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasından mutluluk duyduk
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu
'15 Temmuz Treni' yola çıkıyor
Yasin Obuz nereli yaşı kaç Yasin Obuz evli mi instagramı patladı
Çoklu baro için dört isim başvurusu yapıldı! CHP'li vekilden olay tepki
Kırklareli'ne deniz için gelen iki arkadaşın tatili ölümle bitti
Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında kimdir? Mert Yazıcıoğlu filmleri ve dizileri
Yorumlar