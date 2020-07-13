İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ayasofya planları 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

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İBB Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grubu, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi için teklif verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin ilk oturumunda AK Parti ve MHP grupları Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesini teklif etti.