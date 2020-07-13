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Mersin'de direğe çarpan minibüs devrildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki direğe çarpıp devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki 2 kişi araç içinde sıkışıp yaralandı.

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Mersin'de Sait Sütmen yönetimindeki 33K 0630 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki direğe çarpıp devrildi. Hurdaya dönen minibüsteki sürücü Sait Sütmen, yanındaki Emine Sütmen ve Yusuf Sütmen araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu 3 yaralı, minibüsten çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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