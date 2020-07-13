Yasin Obuz'un ailesi annesi babası ve 3 kardeşi kimdir?

2020 Survivor büyük final geldi çattı. Yaklaşık 5 aydır Survivor parkurlarında ter döken ve final gecesi şampiyonluk koltuğuna oturan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Aslen Diyarbakırlı olan 33 yaşındaki Yasin Obuz 3 kardeş ve şampiyonluğunu anne, babası ve ailesine hediye etmek istiyor.

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2020 Survivor'de büyük final heyecanı bu akşam canlı yayında başlıyor. 5 aydır Survivor parkurlarında kıtasıya yarışan ve ter döken yarışmacılardan biri de Yasin Obuz oldu. Survivor final gecesi 3 koltuktan birine oturmayı başaran Yasin Obuz'un hayatı da merak konusu oldu. Birçok kişinin Masterchef'te tanıdığı ve sempatik tavırları ile kısa sürede kendini sevdiren Yasin Obuz Kıbrıslı sanılsa da aslen Diyarbakırlı. Uzun süre Kıbrıs'ta kaldığı ve en yakın arkadaşı Kıbrıslı olduğu için aksanlı konuşan Yasin Obuz 33 yaşında ve 3 kardeşi var. İnstagram'da yarışma sonrası 1 milyon kişi tarafından takip edilmeye başladı

Her fırsatta ailesine duyduğu. özlemi dile getiren Yasin Obuz Survivor şampiyonu olursa bunu ailesine hediye edecek. Peki Yasin Obuz kimdir daha yakından tanıtalım...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı.

Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.