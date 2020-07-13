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Barış Murat Yağcı ailesi annesi babası ve kardeşi kimdir?

Survivor büyük finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı yayınla Galaport'ta yapılacak. Şampiyonluk koltuğuna aday isimlerden biri de oyuncu ve model Barış Murat Yağcı oldu. Survivor'da kendimi buldum diyen Barış Murat Yağcı 1.90 boyunda ve 30 yaşında. Aslen İzmirli olan Barış Murat Yağcı'nın annesi, babası ve kardeşi kimdir?

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Survivor 2020 büyük finaline artık saatler kaldı, bu akşam canlı yayınla Galataport'ta gerçekleştirilecek olan Survivor büyük finaline adını yazdıran 3 isimden biri olan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı hayatı ile merak konusu oldu. Survivor'da kendimi buldum, içime kapanık sessiz biriydim diyen Barış Murat Yağcı aslen izmirli ve 30 yaşında. Fox'ta yayınlanan Şefkat Yerimdar dizisinde rol alan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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