Konyaspor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 32. haftasında Holding Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, 7 golün atıldığı maçta lider Başakehir'i 4-3 mağlup ederek hayati bir galibiyet elde etti. Süper Lig'de son olarak 19. hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan Başakşehir, 12 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepti.

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Konyaspor: 4 - 3 :Başakşehir

85 'GOOOLL!! Nejc Skubic, Konyaspor'u öne geçiren golü attı! Robinho'nun kaptırdığı topla başlayan Konyaspor atağında Jonsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Skubi, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi.

77' GOOOLL!! Başakşehir, Eljero Elia ile beraberlik golünü buldu! Visca'nın pasını son anda oyun alanında tutan Caiçara'nın ortasını arka direkte bulunan Elia ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

70' GOOOLL!! Başakşehir farkı 1'e indiren golü attı! Sol kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında topun Demba Ba'ya gelmesine engel olmak isteyen Volkan Fındıklı topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta durum 3-2.

45+1' GOOOLL!! Konyaspor, Farouk Miya ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkarttı! Hadziahmetovic'in vuruşunda seken top Miya'nın önünde kaldı. Kontrolü sağlayan Miya bir kez daha Mert'i mağlup etti ve skoru 3-1'e getirdi.

27' GOOOLL!! Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'u öne geçiren golü attı! Miya'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadziahmetovic'in pasını ağlara gönderen Ömer Ali, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

20' GOOOLL!! Konyaspor, Farouk Miya ile eşitliği sağladı! Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya durumu 1-1'e getirdi.

3' GOOOLL!! Edin Visca penaltıdan attığı golle Başakşehir'i öne geçti! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca hata yapmadı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.