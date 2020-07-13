DSÖ’den okulların açılmasına ilişkin değerlendirme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak temel önlemleri uygulamadığı takdirde pandeminin çok daha kötüye gidebileceği uyarısı yapıldı. Bununla birlikte; DSÖ sözcüsü Michael J. Ryan, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse, birçok ülke yanlış yöne saptı. Virüs hala bir numaralı düşmanımız olmaya devam ediyor. Eğer temel önlemler uygulanmazsa pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

"Okulları açmak politik bir karar olmamalı"

DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Yönetici Direktörü Michael J. Ryan ise pandemi esnasında okulların açılmasını değerlendirdi.

Ryan, "Okulların açılması politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Eğer pandemiyi bastırabilirsek, okullar güvenle açılabilir" değerlendirmesini yaptı.