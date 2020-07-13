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Çaykur Rizespor ateş hattından kurtulamadı

Son haftaların başarılı takımı Kasımpaşa, sahasında düşme tehlikesi yaşayan Ç.Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı. İkinci yarıda attığı gollerle sahadan galip ayrılan Fuat Çapa'nın ekibi bir penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

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Son haftaların başarılı takımı Kasımpaşa, sahasında düşme tehlikesi yaşayan Ç.Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı. İkinci yarıda Hajradinovic ve Anıl Koç'un attığı gollerle sahadan galip ayrılan Fuat Çapa'nın ekibi bir penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 39 yaparken düşme hattından iyice uzaklaştı. Konuk ekip Ç. Rizespor ise 32 puanla 15.sırada yer aldı

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