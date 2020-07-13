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HABER /  SAĞLIK

Gaziantep Üniversitesi koronavirüs ilacında üretim aşamasına geçti

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilacın yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için başlattığı biyoeşdeğerlilik çalışmasında seri üretim aşamasına geçti.

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GAZİANTEP Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre; Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet yürüten Farmagen firması, Atabay Kimya ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Novel Farma'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan yerli ve milli eşdeğeri geliştirilen ilaçlardan ikisinin seri üretimine başlandı. 

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üretilen ilaçlardan 5 bin kutunun Sağlık Bakanlığına hibe olarak verildiğini belirtti.

Ruhsatlandırma işlemi süren 3 ilaçla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Gür, "Kalan 3 ilacımız da yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde yerini alacak. Bu iki müjdemize ek olarak inşallah yakın bir gelecekte yeni üretim müjdeleri de vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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