Kayserispor 9 kişiyle puanı kaptı

Sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Kayserispor, 9 kişi kalmasına rağmen son anlarda Kravets'in attığı golle bir puanı almayı başardı.

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Kayserispor, geçtiğimiz hafta trajik şekilde 3-2 kaybettiği Ç. Rizespor maçının ardından Süper Lig'in 32. haftasında da çılgın bir maç oynadı. Sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçı son anlarda Kravets'in attığı golle 1-1 berabere bitirmeyi başardı. Prosinecki döneminde sahasında kaybetmeme serisini yitirmeyen Kayserispor böylece puanını 32 yaptı.

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