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HABER /  POLİTİKA
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CHP'den istifa edip parti mi kuracak? İlhan Kesici konuştu

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yeni bir parti kurmak üzere CHP'den istifa edeceği iddiasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

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CHP'li Kesici, kendisiyle ilgili son günlerde kamuoyunda dillendirilen iddialara son noktayı koydu. 

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

CHP'li vekil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme gereği hissettim.

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