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CHP'den istifa edip parti mi kuracak? İlhan Kesici konuştu
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yeni bir parti kurmak üzere CHP'den istifa edeceği iddiasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.Abone ol
CHP'li Kesici, kendisiyle ilgili son günlerde kamuoyunda dillendirilen iddialara son noktayı koydu.
"Haberler gerçeği yansıtmıyor"
CHP'li vekil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme gereği hissettim.
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