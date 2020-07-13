Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5382'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 214.001'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Bin 156 kişi sağlığına kavuştu

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 156 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671'e yükseldi. Öte yandan bin 223 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 402 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

Test sayısı 46 binin üzerinde

Ülkemizde son 24 saattekoronavirüs belirtisi gösteren 46 bin 492 kişiye test yapılırken toplam test sayısı ise 4 milyon 21 bin 947'yi buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'' ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLEYDİ;