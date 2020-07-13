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Şanlıurfa’da elektrik kesmeye giden ekiplere saldırı

Borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı, Dedaş’a ait araçlara zarar verdi.

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Şanlıufra'nın Akçakale ilçesine bağlı Büyüktaş, Bulutlu, Yeşiltepe, Kılıçlı, Karanfil, Alçalı, Büyüktokaç, Karlıova gibi yaklaşık 10 kırsal mahallesinde yaşayan köylülerin, ödenmeyen borçlarından dolayı Dedaş ekiplerince elektrikleri kesilmek istendi.

ARAÇLARI ATEŞE VERMEK İSTEDİLER
Köylüler, yolda ekiplerin araçlarını durdurarak, taş ve sopalarla zarar verdi. Lastik yakarak Akçakale - Ceylanpınar arasındaki yolu kapatan köylüler, araçları da ateşe vermek istedi.

Köylülere olay yerine giden jandarma ekipleri engel oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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