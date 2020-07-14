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Sosyal medya tasarısında uzlaşma çıkmadı! Milyonları ilgilendiren gelişmeler

AK Parti, sosyal medya düzenlemesinin ekim ayından önce çıkartılması için önerilerini muhalefet partileriyle paylaştı. Bazı hükümlerin revize edilmesine rağmen, uzlaşı sağlanamadı. Teklif bugün TBMM gündemine getiriliyor.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre TBMM Genel Kurulu’nun ne zaman tatile gireceği, hangi yasaların öncelikle çıkartılacağı konusunda muhalefetle yapılan görüşmelerde, ana unsur sosyal medya düzenlemesi oldu. Muhalefet partileri, bu düzenlemenin içeriğindeki bazı unsurlara karşı çıkarken, diğer yasaların görüşülerek, 15 Temmuz oturumunun ardından TBMM’nin tatil edilmesini istedi.

Temaslarda uzlaşma sağlanamadı

AK Parti ise sosyal medya düzenlemesinin de öncelikli yasalar arasına alınması, diğer partilerden gelecek önerilerle yeniden şekillendirilmesiyle ilgili temaslar yaptı. Temaslarda uzlaşma çıkmadı. Teklifin TBMM’ye verilmesi, sonra yeni bir görüşme trafiğinin yapılması planlanıyor. Muhalefet, kişisel bilgilerin emniyet ve yargıya verilmesiyle ilgili hükümlere kesin bir dille karşı çıkıyor.

Teklifte hangi maddeler var?

AK Parti’nin taslak önerisinde, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının, Türkiye’de şube açması ve bunların reklam gelirleri üzerinden vergilendirilmesi bulunuyor. Düzenlemede, "Yasalara göre suç sayılan eylemler, sosyal medyada da suç kabul edilsin. Suç işleyenler ile ilgili bilgileri sosyal medya kuruluşları yargı ile paylaşsın" önerisi bulunuyor. Suç unsuru taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medyadan kaldırılması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

Bu çalışmaya göre, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Almanya modeli

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya ile ilgili düzenlemede Almanya modelinin örnek alındığı belirtiliyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin (terör, nefret suçları başta olmak üzere) 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

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