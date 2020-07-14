İBB hakkında suç duyurusu! Suçlama: Sahte Fatih tablosunu satın almak

İSTANBUL Suriçi Derneği, Londra'da düzenlen müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, tablonun sahte olduğu iddia edildi...

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İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Recep Delikaya ve avukatı Hacı Orhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Suriçi Derneği tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin 'kamuyu zarara uğratmak','görevi kötüye kullanmak','ihale mevzuatına aykırı' davranmak suçları kapsamında soruşturulması talep edildi.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Suriçi Derneği İstanbul'da 1956 yılında Fena İtiyatlarla Mücadele Derneği olarak faaliyetine başlamış ve daha sonra da resmi kuruluşunu yaparak İstanbul için çalışmalarını yapmıştır. Özellikle İstanbul'un menfaatlerini korumak ve gözetlemek için hizmet veren derneğimiz İBB'nin satın almış olduğu sahte tablo ile görev ve sorumluluklarının dışına çıkarak mevzuatın gösterdiği yollar izlenmemiştir. Kamu kurumları mal ve hizmet edinilirken Devlet İhale Kanunu'na tabidirler. Bunun için de Kamu İhale Kurumunda gösterilen şekillerde alımların yapılması gerekiyor. Tablonun alınmasındaki sebep ise ortaya konulmamıştır. İBB 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na tabi olmasına rağmen kanunun 7. Maddesine riayet etmemiştir."