Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönüyor

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg, İsviçreli forvetin kiralık anlaşmasındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Böyleyece Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönecek.

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Alman ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Frey ile vedalaştı. Fenerbahçe sezon başında 25 yaşındaki hücum oyuncusunu 3,5 milyon Euro'luk satış opsiyonuyla Nürnberg'e kiralamıştı.

Bundesliga 2'de play out sonunda kalan Alman ekibi, Frey'in takımda tutmama kararı aldı. İsviçreli oyuncu Nürnberg kariyerinde 32 maçta sahaya çıkarken 5 gole imza attı.

Frey'in Fenerbahçe ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.