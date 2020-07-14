Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

BURSA’da seyir halindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüs muavini Selçuk Ergün hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

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İstanbul'dan Aydın'a giden Şahin Korkut idaresindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu kontrolden çıktı. İçerisinde 31 yolcu bulanan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi.

Kaza sırasında Selçuk Ergün, yan yatan otobüsün kırılan camından yola savruldu. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Muavin öldü, 16 yolcu yaralandı

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ulaşan ekipler, candan savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen muavin Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 16 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.