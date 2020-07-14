BIST 118.399
DOLAR 6,87
EURO 7,79
ALTIN 397,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Kurban Rahmettir

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

BURSA’da seyir halindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüs muavini Selçuk Ergün hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Abone ol

İstanbul'dan Aydın'a giden Şahin Korkut idaresindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu kontrolden çıktı. İçerisinde 31 yolcu bulanan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi.

Kaza sırasında Selçuk Ergün, yan yatan otobüsün kırılan camından yola savruldu. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Muavin öldü, 16 yolcu yaralandı

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ulaşan ekipler, candan savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen muavin Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 16 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
427 mülki amirin görev yeri değişti! Resmi gazetede yayımlandı
Sosyal medya tasarısında uzlaşma çıkmadı! Milyonları ilgilendiren gelişmeler
Türkiye Ayasofya kararında geri adım atar mı? Çavuşoğlu'ndan olay açıklamalar
Şanlıurfa’da elektrik kesmeye giden ekiplere saldırı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Temmuz 2020)
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
ÖNCEKİ HABERLER
400 ithal eşya için ek vergi getirilmişti! Tekrar gözden geçirilecek
CHP'den istifa edip parti mi kuracak? İlhan Kesici konuştu
SPK'dan borsada manipülasyon yapan 25 kuruma ağır ceza!
Galatasaray'da kurullar başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı
Kayserispor 9 kişiyle puanı kaptı
SSK emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman 2020
Yorumlar