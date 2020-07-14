BIST 118.399
DOLAR 6,87
EURO 7,79
ALTIN 397,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Kurban Rahmettir

14 Temmuz evde bakım maaşı yatan yeni iller belli oldu

Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı 14 Temmuz salı günü hangi illerde yattı sorusu araştırılıyor. Temmuz ayında zamlanan evde bakım maaşları 23 ilde hesaplara yaptı. Evde bakım maaşı sorgulaması e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Abone ol

14 Temmuz evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

SON DAKİKA HABERLERİ
427 mülki amirin görev yeri değişti! Resmi gazetede yayımlandı
Sosyal medya tasarısında uzlaşma çıkmadı! Milyonları ilgilendiren gelişmeler
Türkiye Ayasofya kararında geri adım atar mı? Çavuşoğlu'ndan olay açıklamalar
Şanlıurfa’da elektrik kesmeye giden ekiplere saldırı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Temmuz 2020)
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: Psikolojisi zor maçtı rahat bir galibiyet aldık
Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu HDP il başkanı ile 33 kişi gözaltında
Gökhan Gönül'den transfer açıklaması
İBB hakkında suç duyurusu! Suçlama: Sahte Fatih tablosunu satın almak
Fahrettin Altun'dan Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz dirilişimizin devamı niteliğindedir
Survvior finali nerede yapılacak Galataport nerede? Galaport kimin sahibi kim
Yorumlar