ADV Kurban Rahmettir
Bir yolcu otobüsü faciası daha: 13 yaralı
BURSA'nın ardından bir kaza haberi de Kastamonu'dan geldi. Kastamonu-İnebolu karayolu Tünel mevkisinde devrilen otobüsteki 13 kişi yaralandı.Abone ol
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu karayolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.