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Ulaştırma Bakanı duyurdu! Scooter'lara düzenleme yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter'lar için düzenleme yapılacağını belirterek "Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor" dedi.

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Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu konuda bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Hürriyet'ten Emre Eser'e konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Kullanım arttı"

"Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var"

"Büyük fayda sağlıyor"

 Karaismailoğlu, bisiklet kullanımı içinse şunları söyledi: 

 “Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor”

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