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Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu: 22 milyon euro

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Abdülkadir Ömür'e gelen teklifi dile getirdi.

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NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir'in yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor ile ilgili büyük bir iddiayı ortaya attı.

22 milyon euroluk teklif
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için gelen 22 milyon euroluk teklifi Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için kabul etmediğini söyledi.

''Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası''
Dilmen, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini düşündükleri için" ifadelerini kullandı.

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