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İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İZMİR ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir'de 25 kişi gözaltına alınırken Ankara'da 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alınırken 40 bin 90 TL, 1550 avro, 3 bin 55 dolar, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

ByLock kullandıkları tespit edildi

Öte yandan, bir başka soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme proğramı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile özel yurt müdürü N.Y'i gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da 20 gözaltı kararı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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