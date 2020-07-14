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Haziran'da konut satışları patladı! Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artış

Hükümetin kamu bankaları aracılığıyla başlatttığı kredi destek kampanyaları sonuç verdi. Haziran'da konut satışları adeta patladı. Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

1 Haziran'da duyurulan ve 2 Haziran'da başvuruları açıklanan uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyası ülke genelinde konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı.

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşlar özellikle konut başta olmak üzere; arsa, işyeri gibi yatırımlara yoğun ilgi gösterdi.

Yüzde 209 arttı

TÜİK verilerine göre haziran ayında gerçekleşen konut satışları belli oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda yıllık yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

Bakan Albayrak: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satışındaki  TÜİK verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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