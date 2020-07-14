Ekrem İmamoğlu Erdoğan hariç tüm liderlerden Kanal İstanbul randevusu istedi

Her fırsatta Kanal İstanbul'a karşı olduğunu dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje ile ilgili görüşlerini anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tüm siyasi parti liderlerinden randevu talep etti. İmamoğlu görüşmelerine perşembe günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüzyılın projesi” olarak kamuoyuna lanse ettiği ve karşı çıkanlara “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır” dediği projeye karşı kamuoyu oluşturmak için İmamoğlu, bu kapsamda partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, MHP, İYİ Parti, HDP, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanlarından randevu istedi. İmamoğlu görüşmelerine perşembe günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile başlayacak.

Erdoğan'dan istemedi

İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra randevu talebinde bulunduğu ancak tüm büyükşehir belediye başkanları ile birlikte kendisini kabul eden Erdoğan’dan ise randevu talebinde bulunmadı.

İmamoğlu, bugün Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e verdiği röportajda, siyasi parti liderlerine ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Evvela Montrö’yü anlatacağız. Elbette ki çevreye olan etkisinden bahsedeceğiz. İstanbul’un geleceğinin bu kadar plansızlaştırılması ve bu kadar kötü bir sürece sürüklenmesine sebep olacak kanalın pozisyonundan bahsedeceğiz. Mesela, kuzey-güney ekseninde Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlıyor. Üstünde sekiz tane boğaz köprüsü yapılacak. En küçüğü 900 metre… Bu köprüler bedava mı olacak mesela. Her köprünün maliyetini düşünün. Kanalla bir ada oluşturmanın sakıncalarını, depremle bağını anlatacağız.”

'Tüm projelerden bin kat daha büyük ihanet'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Temmuz’da, Kanal İstanbul projesinin iktidar cephesinde bugüne kadar “İhanet” diye anlatılan tüm projelerden bin kat daha büyük ihanet olacağını söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe