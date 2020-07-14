Çanakkale'de ektiği ağacın bu yıl verdiği meyveyi görünce şaşırıp kaldı

ÇANAKKALE'de 5 yıl önce ektiği dut ağacının bu yıl verdiği meyveyi gören Ahmet Emin Demir, iki farklı renk ve tattaki meyve karşısında şaşırarak "Aynı ağacın meyvesinde 2 çeşit tat var, bizim yorumumuz havayla ilgili" dedi.

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Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, bir çiftliğin bahçesindeki dut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

"Bu zamana kadar böyle bir şey görmedik"

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki küçükbaş hayvan çiftliğinin bahçesine 5 yıl önce diktiği dut ağacının 3 yıldan buyana meyve verdiğini belirten çiftçi Ahmet Emin Demir, “Yaklaşık 2-3 yıldan bu yana meyve alıyoruz. Ne hikmetse bu yılki meyvelerin kimisi horozibiği, kimisi karnabahar gibi kimisinin de renkleri ve tatları farklı bir şekilde ortaya çıktı. Aynı ağacın meyvesinde 2 çeşit tat var, bizim yorumumuz havayla ilgili. Çünkü bu zamana kadar böyle bir şey görmedik ve yaşamadık” dedi.