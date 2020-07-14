Pınar Altuğ bikinisiyle duş alırken yakalandı Ege sahillerinde fırtınalar esti
Oyuncu Pınar Altuğ, teknesinde bikinisiyle duş alırken kameraların objektifine takıldı. Altuğ, yaz geleneğini bozmadı ve yine Ege sahillerini tercih etti.
Son zamanlarda sosyal medyada aktifliğiyle, takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan yayımladığı videolarına ara verdi ve birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı.
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Koronavirüs salgını boyunca evde gönüllü karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşme süreciyle beraber ailesiyle beraber tatile çıktı. Bu sezon da gelenek bozmayan Altuğ, ailesiyle beraber tekne ile açıldı ve Ege koylarını gezmeye başladı.
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Tekneyle Ege sahillerini turlayan Pınar Altuğ ve ailesi Marmaris'e demir attı ve Altuğ'un bikinili halleri magazin basının kameralarına yansıdı.
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Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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