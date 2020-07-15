Kamu düşünenler dikkat! Kamuya yüzlerce personel alımı var işte o ilanlar

Kamu kurumları yüzlerce personel alımı yapacak.. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve devletin diğer kurumları için, geçici işçisinden sürekli işçisine, zabıtasından, itfaiyesine, güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine, mühendisinden teknikerine, yöneticisinden operatörüne, askeri personelinden akademik personeline çok sayıda farklı pozisyon için ilanlar yer aldı. İşte hangi kurumun hangi pozisyona kaç alım yapacağını haberimizde derledik...