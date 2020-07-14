Uzmanından "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil" uyarısı

Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, halk arasında yeni tip koronavirüsün "sıcaklarda yok olduğu" söyleminin asılsız olduğunu belirterek, "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi salgını azaltmıyor." ifadesini kullandı.

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Koronavirüsün sıcaklarda yok olduğu iddiası bir kez daha yalanlandı. Prof. Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün en etkili bulaşma özelliğinin insandan insana olduğunun altını çizerek, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapıldığını kaydetti.

"Yok olmaz"

Virüsün hamam ya da sauna gibi yerlerde yok olmayacağını bildiren Kartal, "Böyle bir algı var. Sıcakta virüsün yok olduğu düşüncesi yanlış. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila 37 derece arasında kalır. Virüsün insan vücudundaki süreci de değişmez. Bu nedenle kendinizi güneşe veya 25 dereceden daha yüksek sıcaklıklara bırakmak koronavirüs hastalığını önlememektedir. Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi bulaşı azaltmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinek virüs taşımaz"

Kartal, mevsimsel olarak artan sivrisinek ve karasineklerin virüs taşımasının mümkün olmadığını vurgulayarak bu yolla bulaş riski olduğuna dair herhangi bir kanıt veya bilgi bulanmadığını belirtti.

"Deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir"

Virüsün deniz suyundan bulaşma riski olmadığını kaydeden Kartal, şu bilgileri aktardı:

"Virüsün deniz suyunda hayatta kalmasına ilişkin veri yoktur. Ancak deniz suyunun seyreltmesine bağlı olarak viral yükün azaltılmasına katkıda bulunacağı açıktır. Yani deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir"