BIST 118.511
DOLAR 6,87
EURO 7,80
ALTIN 397,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Kurban Rahmettir

MİT ve polisten ortak DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve MİT birimlerince DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 Irak uyruklu şahsın Ankara'daki adresleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar güne yükselişle başladı! 14 Temmuz Salı dolar/TL ne kadar?
Haziran'da konut satışları patladı! Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artış
Ekrem İmamoğlu Erdoğan hariç tüm liderlerden Kanal İstanbul randevusu istedi
İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Tek tek gözaltına alınıyorlar
Ulaştırma Bakanı duyurdu! Scooter'lara düzenleme yolda
Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Ayasofya konusunda doğruları anlatın
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanından "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil" uyarısı
Sinir kriz geçiren kadın kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı
İçişleri Bakanlığı: 3 bin 320 şahıs yakalandı
15 Temmuz şehidinin son paylaşımı: Vatanımızı koruma vakti, uyumayın
Adalet Ağaoğlu eşi Halim Ağaoğlu kimdir çocuğu var mı?
Şükrüye Tutkun aslen nereli kaç yaşında? Şükrüye Tutkun eşi kimdir?
Yorumlar