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Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi

KİLİS'te maske takmak zorunlu hale getirildi. Kilis Valiliği yaptığı açıklamada, kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verileceğini bildirdi.

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KİLİS'te, artan koronavirüs vakaları nedeniyle valilik tarafından maske takma zorunluluğu getirildi.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs vakalarının artış görmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Açıklamada, "14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi" denildi.

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