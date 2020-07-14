Altına yatırım yapacaklar bu döneme dikkat!

Altın fiyatları, ABD-Çin gerginliği ve koronavirüs salgını endişeleriyle 1,800 dolar seviyesinde yatay seyir izliyor.

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Trump yönetimi, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı iddialarını reddederek, geçmişte bu gibi konulardaki tarafsız tutumunu bir kenara bıraktı. Bu gelişme ABD ve Çin arasında zaten yüksek olan gerginliğin artması için yeni bir cephe oluşturdu.

ABD'nin bu adımı, Çin yönetiminin, Washington'ın Pekin'i Sincan Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine davranışlarından dolayı cezalandırma yönünde karar almasına karşılık büyük ölçüde sembolik bir misillemeye giderek bazı ABD'li yetkililere yaptırım kararı almasının ardından geldi.

Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviye

Spot altın Londra saati ile 07:28'de ons başına 1,802.21 dolar civarında yatay seyrediyordu. Fiyatlar geçen hafta 1,818.02 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş Pazartesi günü yüzde 1.9 değer kazanarak Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından yüzde 0.1 geriledi. Platin yüzde 0.5 değer kazanırken, paladyum yüzde 0.3 düştü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Capital Economics Ltd., "Altın, bir süre daha aşırı düşük fazilerden destek almaya devam edebilir. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde, güvenli liman talebinin ve enflasyon beklentilerinin zayıflaması ile birlikte fiyatların düşeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.