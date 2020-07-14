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Nuri Şahin iki takıma göz kırptı! Almanlar duyurdu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Nuri Şahin ile ilgili Alman basınından ortaya atılan iddiada milli oyuncunun Fenerbahçe ya da MLS takımına transfer olacağı belirtildi.

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Milli futbolcu Nuri Şahin hakkında konuşan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann Şahin'in emeklilik konusuna değindi.

"Bence Nuri oynamaya devam edecektir"

Frank Baumann konuyla ilgili, "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.

Nuri Şahin'in Werder Bremen ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Baumann, "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"Henüz bir şey kararlaştırılmadı"

Son olarak yeni sözleşme konusunda açık kapı bırakan Alman direktör, "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı" ifadelerini kullandı.

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